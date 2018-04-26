«Зенит» на выезде победил «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

Санкт-петербургский "Зенит" в гостевом матче Единой лиги ВТБ победил красноярский «Енисей» со счетом 104:84. Об этом сообщает ТАСС.

Самым результативным игроком встречи был признан словацкий защитник гостей Кайл Курич с 34 очками. На счету разыгрывающего «Зенита» Сергей Карасев 32 очка.

В составе хозяев лучшим стал нигерийский форвард Сулейман Браймо , набравший 20 очков.

"Зенит" располагается на третьем месте в турнирной таблице с 16 победами при шести поражениях.

"Енисей" идет на последнем, 13-м месте таблицы с пятью победами.

Баскетбол. Единая лига ВТБ Енисей (Красноярск, Россия) — Зенит (Санкт-Петербург, Россия) — 84:104 (22:29, 31:27, 17:21, 14:27)