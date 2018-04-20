Ещё
«Фенербахче» обыграл «Басконию» и повёл в серии 2-0, Уонамэйкер набрал 19 очков
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Фенербахче» обыграл «Басконию» и повёл в серии 2-0, Уонамэйкер набрал 19 очков 

Чемпионат.com 1 час назад
«Фенербахче» добыл домашнюю победу над «Басконией» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги. С первых минут команды показывали яркий и результативный баскетбол. Первая четверть осталась за хозяевами — 25:23. К большому перерыву их преимущество возросло до 4 очков — 53:49.
Во второй половине стамбульцы пытались оторваться от соперников, но «Баскония» неизменно пресекала эти попытки, пытаясь остаться в игре до финальной сирены. В конечном счёте «Фенербахче» оформил победу со счётом 95:89 и повёл в серии 2:0.
Самым результативным в составе победителей стал Брэдли Уонамэйкер, набравший 19 очков. У «Басконии» 17 очков в активе Мэтта Дженнинга.
Чемпионат.com: последние новости
Швед: «Химки» могут обыграть любого соперника, когда играют как единое целое 23 очка Эмбиида помогли «Филадельфии» разгромить «Майами» и выйти вперёд в серии Керр: с Ливингстоном всё должно быть в порядке
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Усманов рассказал о печальном событии44
Малой кровью: Англия бойкотирует ЧМ-201822
В сборной России по хоккею все плохо17
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз138
FA присоединилась к бойкому ЧМ-201812
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение