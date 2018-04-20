«Фенербахче» обыграл «Басконию» и повёл в серии 2-0, Уонамэйкер набрал 19 очков

«Фенербахче» добыл домашнюю победу над «Басконией» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги. С первых минут команды показывали яркий и результативный баскетбол. Первая четверть осталась за хозяевами — 25:23. К большому перерыву их преимущество возросло до 4 очков — 53:49.

Во второй половине стамбульцы пытались оторваться от соперников, но «Баскония» неизменно пресекала эти попытки, пытаясь остаться в игре до финальной сирены. В конечном счёте «Фенербахче» оформил победу со счётом 95:89 и повёл в серии 2:0.