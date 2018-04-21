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«Олимпиакос» победил «Жальгирис»
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«Олимпиакос» победил «Жальгирис» и сравнял счет в серии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
"Олимпиакос" на домашней площадке победил "Жальгирис" во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги. Об этом сообщает ТАСС.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Джамейл Маклин, набравший 21 очко. У "Жальгириса" Брэндон Дэвис сумел набрать 20 очков.
Встреча завершилась со счетом 79:68 в пользу команды Сферопулоса. Таким образом, счет в серии стал 1:1.
Баскетбол. Евролига. 1/4 финала. 2-й матчОлимпиакос (Пирей, Греция) — Жальгирис (Каунас, Литва) — 79: 68 (17:15, 24:17, 13:22, 25:14)
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