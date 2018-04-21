«Фенербахче» обыграл «Басконию» и увеличил преимущество в серии

«Фенербахче» на домашней площадке обыграл «Басконию» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 95:89 в пользу турецкого клуб. Таким образом, счет в серии стал 2-0.

Следующий матч пройдет 24 апреля в Испании.

Баскетбол. Евролига. 1/4 финала. 2-й матч Фенербахче (Стамбул, Турция) — Баскония (Витория, Испания) — 95: 89 (25:23, 28:26, 18:19, 24:21)