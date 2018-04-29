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«Бостон» обыграл «Милуоки»
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«Бостон» обыграл «Милуоки» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Twitter «Бостон Селтикс»
"Бостон Селтикс" на домашней победил "Милуоки Бакс" в седьмом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции со счетом 112:96. Об этом сообщает "Советский спорт".
Самым результативным игроком матча был признан защитник гостей Крис Миддлтон, набравший 32 очка.
В составе победителей по 26 очков набрали разыгрывающий Терри Розир и центровой Эл Хорфорд.
В полуфинале Восточной конференции "Бостон" сыграет с "Филадельфией Сиксерс".
НБА — плей-офф. 1/4 финала — Восток. 7-й матчБостон Селтикс (Бостон) — Милуоки Бакс (Милуоки) — 112:96 (30:17, 20:25, 31:25, 31:29)
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