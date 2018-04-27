31 очко Адетокунбо помогли «Милуоки» сравнять счёт в серии «Бостоном» 

В шестом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Милуоки Бакс» на домашнем паркете принимал «Бостон Селтикс» и победил — 97:86 (22:24, 26:15, 26:26, 23:21). Счёт в серии стал равным — 3-3.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, набравший 31 очко, совершивший 14 подборов и отдавший 4 результативные передачи. Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум записал на свой счёт 22 очка. Лидер «Селтикс» Эл Хорфорд оформил дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов.
Решающий матч серии состоится 29 апреля в Бостоне.