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«Хьюстон» победил «Миннесоту» в плей-офф НБА
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«Хьюстон» победил «Миннесоту» в плей-офф НБА 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
"Хьюстон Рокетс" одержал разгромную победу над "Миннесотой Тимбервулвз" в четвертом матче первого раунда плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Миннеаполисе, завершилась со счетом 119:100 в пользу гостей. В составе победителей самым результативным игроком стал Джеймс Харден, набравший 36 очков. Его одноклубник Клинт Капела оформил дабл-дабл из 14 очков и 17 подборов.
У гостей дабл-дабл на счету центрового Карла-Энтони Таунса (22 очка и 15 подборов).
"Хьюстон" увеличил отрыв от "Миннесоты" в серии до четырех побед — 3-1. Следующий матч пройдет в "Хьюстоне" 26 апреля.
НБА. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. 4-й матч"Миннесота Тимбервулвз" (США, Миннеаполис) — "Хьюстон Рокетс" (США, Хьюстон) — 100:119 (21:21, 28:29, 20:50, 31:19)
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