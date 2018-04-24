«Хьюстон» победил «Миннесоту» в плей-офф НБА

"Хьюстон Рокетс" одержал разгромную победу над "Миннесотой Тимбервулвз" в четвертом матче первого раунда плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает ТАСС

Встреча, прошедшая в Миннеаполисе, завершилась со счетом 119:100 в пользу гостей. В составе победителей самым результативным игроком стал Джеймс Харден , набравший 36 очков. Его одноклубник Клинт Капела оформил дабл-дабл из 14 очков и 17 подборов.

У гостей дабл-дабл на счету центрового Карла-Энтони Таунса (22 очка и 15 подборов).

"Хьюстон" увеличил отрыв от "Миннесоты" в серии до четырех побед — 3-1. Следующий матч пройдет в "Хьюстоне" 26 апреля.

НБА. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. 4-й матч"Миннесота Тимбервулвз" (США, Миннеаполис) — "Хьюстон Рокетс" (США, Хьюстон) — 100:119 (21:21, 28:29, 20:50, 31:19)