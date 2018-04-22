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«Юта» победила «Оклахому» и повела в серии западной конференции НБА
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«Юта» победила «Оклахому» и повела в серии западной конференции НБА 

Газета.Ru 36 минут назад
Фото: Газета.Ru
«Юта Джаз» дома обыграла «Оклахому-Сити Тандер» в третьем матче четвертьфинальной серии западной конференции со счетом 115:102 (22:30, 36:23, 31:22, 26:27) и повел в серии (2-1). Об этом сообщает ТАСС.
Самым результативным игроком матча был признан испанский разыгрывающий «Юты» Рики Рубио, сумевший оформить трипл-дабл из 26 очков, 11 подборов и 10 передач.
Защитник Донован Митчелл оформил дабл-дабл из 22 очков и 11 подборов, а центровой Руди Гобер дабл-дабл из 18 очков, 12 подборов.
В составе гостей дабл-дабл оформил разыгрывающий Расселл Уэстбрук, набравший 14 очков, 11 подборов, девять передач, восемь потерь.
НБА — плей-офф. 1/4 финала — Запад. 3-й матч Юта Джаз (Солт-Лейк-Сити) — Оклахома-Сити Тандер (Оклахома-Сити) — 115:102 (22:30, 36:23, 31:22, 26:27)
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