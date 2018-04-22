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«Астана» победила «Калев», УНИКС в гостях обыграл «Енисей»
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«Астана» победила «Калев», УНИКС в гостях обыграл «Енисей» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Астана» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ победила «Калев» со счетом 102:92. Самым результативным в составе хозяев стал Малкольм Грант, набравший 32 очка. Дабл-дабл сделал Ике Удано (11 очков и 10 подборов). У «Калева» 24 очка набрал Айзея Бриско.
В другой встрече УНИКС в гостях победил «Енисей» со счетом 93:89. Самым результативным в составе победителей стал Джамар Смит, набравший 16 очков. У красноярцев 27 очков набрал защитник Забиан Дауделл.
Лига ВТБ  Регулярный чемпионат
"Астана" — «Калев» (Таллин) — 102:92 (24:16, 26:19, 28:25, 24:32)
22 апреля. Астана. «СК Велотрек».
"Енисей" (Красноярск) — УНИКС (Казань) — 89:93 (18:25, 24:27, 28:22, 19:19)
22 апреля. Красноярск. «Арена-Север».
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