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«Локомотив-Кубань» в своих стенах разбил пермскую «Парму»
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«Локомотив-Кубань» в своих стенах разбил пермскую «Парму» 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 22 апр. — Новая Кубань. Сегодня баскетболисты краснодарского «Локомотива» принимали на своей площадке команду «Парма» из Перми в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Железнодорожники» показали настоящий класс своим соперникам, обойдя «Парму» на 10 очков уже после первой четверти. К концу матча «Локо» довел своё преимущество до 30 очков и победил со счётом 94:64. Лучшими в составе краснодарцев стали Джо Рэгланд и Йонас Мачюлис.
По словам главного тренера «Локо» Саши Обрадовича, сегодня команда выглядела достойно: «Сейчас у нас новый старт, и в будущем мы будем еще более сплоченными».
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