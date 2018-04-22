«Локомотив-Кубань» в своих стенах разбил пермскую «Парму»

Йонас Мачюлис. Краснодар. 22 апр. — Новая Кубань. Сегодня баскетболисты краснодарского «Локомотива» принимали на своей площадке команду «Парма» из Перми в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Железнодорожники» показали настоящий класс своим соперникам, обойдя «Парму» на 10 очков уже после первой четверти. К концу матча «Локо» довел своё преимущество до 30 очков и победил со счётом 94:64. Лучшими в составе краснодарцев стали Джо Рэгланд

По словам главного тренера «Локо» Саши Обрадовича, сегодня команда выглядела достойно: «Сейчас у нас новый старт, и в будущем мы будем еще более сплоченными».