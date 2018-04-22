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«Локомотив-Кубань» разгромил «Парму»
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«Локомотив-Кубань» разгромил «Парму» 

Советский спорт 59 минут назад
Счет встречи — 94:64 (30:20, 25:18, 23:16, 16:10).
Самым результативным игроком встречи стал защитник пермской команды Фрэнк Гейнс, набравший 19 очков.
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