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Дабл-дабл Кларка помог «Автодору» в овертайме обыграть ВЭФ
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Дабл-дабл Кларка помог «Автодору» в овертайме обыграть ВЭФ 

Чемпионат.com 50 минут назад
«Автодор» на своей площадке в овертайме переиграл ВЭФ в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Хозяева паркета к заключительному игровому отрезку уступали соперникам два очка, но смогли выровнять положение к финальной сирене, переведя матч в овертайм. Там сильнее оказались именно саратовчане. Итоговый счёт встречи — 89:84 ОТ Брэнден Фрейзер (15:20, 21:9, 17:26, 23:21, 13:8).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Брэнден Фрейзер, набравший 28 очков. Дабл-дабл на свой счёт записал Коти Кларк, набравший 27 очков и совершивший 10 подборов. В составе гостей отличился Пол Картер, набравший 26 очков.
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