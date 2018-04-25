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«ЦСКА-Юниор» стал чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ
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«ЦСКА-Юниор» стал чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Баскетболисты московского «ЦСКА-Юниор» одержали победу над командой «Самара-2» в финальном матче «Финала восьми» Единой молодежной лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 78:74, сообщает "Советский спорт".
Самым результативным в составе победителей стал Андрей Лопатин, который набрал 18 очков, а также совершил десять подборов.
У гостей лучшим стал Агасий Тоноян, на счету которого 21 балл при восьми подборах и шести перехватах.
Для армейцев это четвертое золото Лиги подряд.
Бронзовыми призерами турнира стали «Химки-2».
Единая молодежная лига ВТБ. «Финал четырех» "ЦСКА-Юниор" (Москва) — «Самара-2» (Самара) — 78:74 (19:18, 24:17, 19:18, 16:21)
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