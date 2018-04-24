Фотообзор Единой лиги ВТБ

Десятка лучших фотографий прошедшей игровой недели в Единой лиге ВТБ.

«Астана» и «Калев» сошлись в матче, который мог многое определить в борьбе за последнее место в плей-офф. Команда из Казахстана рванула с самого начала, а когда эстонцы включились, было уже слишком поздно. Малькольм Грант выдал лучший матч в сезоне и за 21 минуту набрал 32 очка. Не последнюю роль в этом сыграли ценные советы от Михаила Карпенко

«Астана» реабилитировалась после пяти подряд поражений. УНИКС гостил у «Енисея», который всё ещё претендует на плей-офф. Красноярцы как раз на выезде справились с «Нижним» и воспряли духом. Тем более что Забиан Дауделл выдал невероятный матч — 27 очков. Это лучший показатель американского защитника за всё время выступлений в Единой лиге. К очкам он добавил семь ассистов.

Но УНИКС есть УНИКС. Гости смогли увезти сложнейшую победу — 93:89.

«Парма» приехала в гости в Краснодар… без формы. Наверное, забыли дома. Но и так выглядело неплохо! Хороший тренировочный комплект.

«Локо» победил «+30» и заставил Николая Жмако развести руками. А в самом деле, что он может сделать против такой машины?

Отличный матч выдал Йонас Малюлис — 13 очков, 12 подборов и вот такой данк до кучи. Это пока его лучшая игра за новый клуб.

Это Алекс Перез из ВЭФа, и он точной трёхой за семь секунд до конца основного времени сравнял счёт в матче с «Автодором» . Мог бы стать героем…

Но не стал им, потому что «Автодор» в итоге выиграл. И тут главными героями были Коти Кларк и Брэнден Фрэйзер, которые на двоих набрали 55 очков и собрали 16 подборов. Ого!

В Нижнем Новгороде одноимённая команда принимала «Зенит» и сотворила небольшую сенсацию. Оставила «Зенит» без победы, а Сергея Карасёва — без очков. Впервые в этом сезоне и в третий раз в карьере в Единой лиге ВТБ.