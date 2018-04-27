Антонов: серия ЦСКА с «Химками» получилась одной из самых интересных 

Форвард ЦСКА Семён Антонов поделился впечатлениями от выхода команды в «Финал четырёх» Евролиги, а также прокомментировал победу над «Химками» в четвёртом матче четвертьфинальной серии плей-офф турнира.
«Я думаю, что в целом серия получилась одной из самых интересных, ведь в каждом матче была борьба. Сегодня мы внесли коррективы после поражения в предыдущем матче. Мы начали исправлять наши ошибки, и всё было хорошо где-то до третьей четверти. Потом «Химки» стали попадать, почувствовали игру и вернулись. Мы же не попали свои броски. Но всё хорошо, что хорошо кончается, Кори забил важный мяч. Концовка игры? Честно говоря, я и сам не понял, что произошло», — передаёт слова Антонова корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.