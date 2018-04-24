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Георгиос Барцокас: «Постараемся победить ЦСКА дома»
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Георгиос Барцокас: «Постараемся победить ЦСКА дома» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас поделился ожиданиями от третьего матча четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги с ЦСКА. Пока счет в серии 2-0 в пользу армейцев.
— Безусловно оба матча в Москве прошли для «Химок» очень тяжело, — приводит слова Барцокаса официальный сайт Евролиги. — Однако благодаря им мы стали лучше, так как у нас в соперниках была команда с большим количеством талантливых исполнителей.
В матче с ЦСКА нужно играть стабильно и сохранять последовательность. За любую ошибку придется заплатить. Нужно быть сконцентрированными. Мы будем упорно работать, чтобы победить дома.
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