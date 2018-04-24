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«Жальгирис» разгромил «Олимпиакос» и повёл в серии 2-1, Дэвис набрал 18 очков
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«Жальгирис» разгромил «Олимпиакос» и повёл в серии 2-1, Дэвис набрал 18 очков 

Чемпионат.com 1 час назад
«Жальгирис» добыл домашнюю победу над «Олимпиакосом» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, поведя в ней со счётом 2-1.
Команда из Каунаса уверенно провела встречу, наращивая преимущество от четверти к четверти. К большому перерыву «Жальгирис» оторвался от соперников на 11 очков. После паузы рисунок игры не поменялся. Подопечные Ясикявичуса продолжили контролировать ход матча и оформили разгромную победу со счётом 80:60.
Самым результативным в составе победителей стал Брэндон Дэвис, набравший 18 очков. У «Олимпиакоса» 14 очков в активе Вассилиса Спанулиса. Следующий матч этой серии пройдёт уже 26 апреля в Каунасе. В случае победы «Жальгириса», команда станет участником «Финала четырёх».
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