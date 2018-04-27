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ЦСКА обыграл «Химки» и вышел в «Финал четырех» Евролиги
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ЦСКА обыграл «Химки» и вышел в «Финал четырех» Евролиги 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Официальный сайт БК «Химок»
Подмосковные "Химки" на своей площадке потерпели поражение от ЦСКА в четвертом матче четвертьфинальном матче Евролиги. Встреча завершилась со счетом 88:89 в пользу гостей, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей самым результативным игроком стал Кори Хиггинс, который набрал 20 очков.
Лучшим игроком матча стал защитник "Химок" Алексей Швед, на счету которого 36 баллов.
Счет в серии стал 3-1 в пользу ЦСКА. Таким образом, армейцы в шестой раз подряд вышли в "Финал четырех" Евролиги.
"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Евролига. Плей-офф. 1/4 финала. 4-й матч"Химки" (Химки, Россия) — ЦСКА (Москва, Россия) — 88:89 (25:32, 19:25, 21:14, 23:18)"Химки": Швед — 36, Андерсон — 10, Маркович — 9, Моня — 8, Гилл — 7, Робинсон — 5, Дженкинс — 5, Ханикатт — 3, Томас — 3, Вяльцев — 2, Зайцев, ТодоровичЦСКА: Хиггинс — 20, Воронцевич — 15, Родригес — 14, Антонов — 13, Клайберн — 12, Вестерманн — 6, Хантер — 5, Курбанов — 4, Радд, Фридзон, Хряпа, Макиев
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