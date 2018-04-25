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«Голден Стэйт» вышел во второй круг плей-офф НБА
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«Голден Стэйт» вышел во второй круг плей-офф НБА 

Р-Спорт 1 час назад
Фото: Reuters
Клуб "Голден Стэйт Уорриорз" одержал победу над "Сан-Антонио Спёрс" в пятом матче серии и вышел во второй раунд плей-офф НБА.
Встреча, состоявшаяся в Окленде во вторник, завершилась со счетом 99:91 (22:20, 27:18, 30:27, 20:26) в пользу хозяев. В составе "Уорриорз" Дрэймонд Грин оформил дабл-дабл (17 очков и 19 подборов), в активе Кевина Дюрэнта 25 очков. У гостей самым результативным стал Ламаркус Олдридж (30 очков и 12 подборов).
Действующий чемпион НБА, выигравший серию со счетом 4-1, в 1/4 финала плей-офф встретится с клубом "Нью-Орлеан Пеликанс".
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