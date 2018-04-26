Ещё
«Реал» обыграл «Панатинаикос» в третьем матче 1/4 финала Евролиги. Видеообзор
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Реал» обыграл «Панатинаикос» в третьем матче 1/4 финала Евролиги. Видеообзор 

Чемпионат.com 1 час назад
Мадридский «Реал» победил греческий «Панатинаикос» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги. Встреча прошла в Мадриде на арене «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» и завершилась со счётом 81: 74 в пользу хозяев.
Самым результативным игроком поединка стал защитник «Панатинаикоса» Ник Калатес, набравший 26 очков. В составе «Реала» больше всех набрал защитник Джейси Кэрролл, отличившийся 17 очками. Защитник Лука Дончич набрал 7 очков, собрал 10 подборов, отдал 3 результативные передачи и совершил перехват.
Счёт в серии стал 2-1 в пользу мадридского клуба.
Чемпионат.com: последние новости
«Химки» победили ЦСКА в третьем матче четвертьфинала Евролиги. Видеообзор матча Передача 39-летнего Зубруса помогла Литве разгромить Японию на ЧМ1B Сокрушительный данк Уэстбрука и баззер-битер Джеймса – в топ-10 дня в НБА
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»11
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
17-летняя биатлонистка обвинила тренера в домогательствах139
Липницкая удивила откровенным фото10
Ефимова рассказала о порванном купальнике на ЧР
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение