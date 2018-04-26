«Реал» обыграл «Панатинаикос» в третьем матче 1/4 финала Евролиги. Видеообзор

Мадридский «Реал» победил греческий «Панатинаикос» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги. Встреча прошла в Мадриде на арене «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» и завершилась со счётом 81: 74 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком поединка стал защитник «Панатинаикоса» Ник Калатес, набравший 26 очков. В составе «Реала» больше всех набрал защитник Джейси Кэрролл , отличившийся 17 очками. Защитник Лука Дончич набрал 7 очков, собрал 10 подборов, отдал 3 результативные передачи и совершил перехват.

Счёт в серии стал 2-1 в пользу мадридского клуба.