Алексей Швед: «Болельщики сыграли большую роль в победе над ЦСКА» 

Разыгрывающий подмосковных «Химок» Алексей Швед прокомментировал победу подмосковного клуба над ЦСКА (79:73) в третьем матче 1/4 финала Евролиги.
Швед набрал в этой игре 27 очков и помог своей команде сократить отставание в серии плей-офф (1:2).
«Мы играли как обычно, ничего нового не произошло, просто сегодня мы совершали меньше ошибок и удачнее играли на чужом щите. Первые игры серии мы тоже провели хорошо, уступали лишь в концовках, но там не хватало поддержки болельщиков.
Сегодня трибуны «Арены Мытищи» сыграли большую роль в общем успехе. Также помогло возвращение Тайлера Ханикатта. Сегодня он очень помог нам в обороне и совершил несколько важных подборов в заключительные минуты встречи. Думаю, его активность на щитах стала одним из ключевых моментов сегодняшней игры», — рассказал Швед в беседе с корреспондентом Sport24 Дмитрием Колиновым.