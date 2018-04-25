Алексей Швед: «Болельщики сыграли большую роль в победе над ЦСКА»

Разыгрывающий подмосковных «Химок» Алексей Швед прокомментировал победу подмосковного клуба над ЦСКА (79:73) в третьем матче 1/4 финала Евролиги.

Швед набрал в этой игре 27 очков и помог своей команде сократить отставание в серии плей-офф (1:2).

«Мы играли как обычно, ничего нового не произошло, просто сегодня мы совершали меньше ошибок и удачнее играли на чужом щите. Первые игры серии мы тоже провели хорошо, уступали лишь в концовках, но там не хватало поддержки болельщиков.