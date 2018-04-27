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ЦСКА продлил контракт с форвардом Грегом Скоттом
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ЦСКА продлил контракт с форвардом Грегом Скоттом 

Советский спорт 28 минут назад
Предыдущий контракт заканчивался 30 апреля 2018 года. Скотт выступает за армейцев с 2016 года.
В минувшем сезоне КХЛ 29-летний форвард сыграл в 55 встречах и набрал 18 (8+10) очков.
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