«Зенит» одержал победу над «Енисеем» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Лиги ВТБ 

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«Жальгирис» разгромил «Олимпиакос» и вышел вперёд в четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги

Баскетболист Уэстбрук оштрафован на $10 тысяч за потасовку в матче с «Ютой»