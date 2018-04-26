Баскетболисты «Спартака-Приморье» вышли вперёд в полуфинальной серии

Они выиграли первый матч в гостях.

«Спартак-Приморье» одержал победу в третьем матче полуфинальной серии, который состоялся в Ревде и завершился со счетом 94:70. Самым результативным игроком в составе приморской команды стал Максим Кривошеев (22 очка), в составе «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» — Федор Ключников (11 очков), сообщает пресс-служба БК «Спартак-Приморье».

Суперлига — Первый дивизион. 1/2 финала. Матч третий. «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» (Ревда) — «Спартак-Приморье» (Приморский край) — 70:94 (17:23, 15:28, 14:22, 24:21). Счет в серии 1:2 «Спартак-Приморье»: Кривошеев — 22 очка (7 поборов, 1 передача, 1 перехват), Заряжко — 19 (5 подборов, 2 передачи, 1 перехват), Матеюнас — 13 (4 подбора, 2 передачи, 1 перехват), Смыгин — 11 (8 подборов, 2 передачи, 6 перехватов), Саяпин — 9 (1 подбор), Бабайлов — 9 (1 передача, 1 перехват), Бутянковс — 6 (6 подборов, 1 передача, 1 перехват), Савельев — 5 (3 подбора, 3 передачи, 2 перехвата), Разумов (2 передачи), Захаров (1 подбор).

Две «трешки» Иванова и Войтюка в самом начале матча обозначили лидерство хозяев, но «Спартак» быстрым и позиционном нападением постепенно перехватил инициативу, а за две минуты и трехочковый Матеюнаса заставила взять тайм-аут Алексея Лобанова , ведь счет уже был 21:12 в пользу приморской команды. Хозяева немного сократили отставание на рубеже периодов, но Савельев попаданиями с «линии» впервые установил двузначную разницу, и это к тому же было началом рывка «11:0», после которого на табло горел счет «38:19».

«Спартак» неоднократно результативно заканчивал атаки на исходе владения подготовленными бросками, а хозяева, столкнувшись с гостевым сопротивлением, чаще бросали так, как получится. Конечно, все вспоминают первый матч полуфинальной серии, в котором ревдинцы забили 13 трехочковых, но во втором таких попаданий было уже восемь, а сегодня на домашней площадке всего пять. А у «Спартака» этот показатель, наоборот, вырос — 6-8-11.

Первую половину приморцы завершили с преимуществом в 19 очков, а к третьей четверти решили вопрос о победителе матча — «+27». Но и на этом «Спартак» не перестал бить рекорды результативности в этой серии. Очередной выход Саяпина ознаменовался тремя дальними попаданиями, после которых разница в счете выросла до «+32» за две минуты до окончания матча.

Счет в серии 2:1 в пользу «Спартака-Приморье». Четвертый матч состоится в Ревде 28 апреля (начало в 23:00 по владивостокскому времени).

— Я считаю, что мы сегодня провели хорошую игру, может быть, даже одну из лучших, если не лучшую и в плане защиты, и в плане атаки. Сегодня у нас пошла игра, и произошло это в нужный момент. Повели «2:1» и сейчас будем готовиться к четвертой игре. Серия продолжается.