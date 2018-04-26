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«Локомотив» переиграл ВЭФ
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«Локомотив» переиграл ВЭФ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Локомотив» на выезде переиграл ВЭФ со счетом 71:69. Самыми результативными игрокам встречи стали защитники Джо Рэгланд ("Локомотив") и Алекс Перез (ВЭФ).
"Локомотив" поднялся на третье место турнирной таблицы лиги, ВЭФ располагается на 11-й строчке.
Лига ВТБ  Регулярный чемпионат
ВЭФ (Рига) — «Локомотив» (Краснодар) — 69:71 (22:19, 20:17, 15:20, 12:15)
В: Перез (18), Браун (12), Мейерис (10), Картер (10).
Л: Рэгланд (18), Мачюлис (13), Коллинз (12), Кулагин (8).
26 апреля. Рига. Arena Riga.
Турнирная таблица Единой лиги ВТБ
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