БК «Самара» вышел в финал, обыграв «Новосибирск» — 95:79

Первые минуты остались за самарцами. Но хозяева, в состав которых после травмы вернулся Алексей Курцевич (игравший в защитной маске), быстро пришли в себя и на время перехватили инициативу. Вернуть ее нашей команде помогли Максим Числов , Линас Лекавичус и поймавший кураж Алексей Голяхов . 8 очков от капитана помогли «Самаре» завершить стартовый период в свою пользу — 24:22.

Хотя и на этот раз удержать лидерство не удалось. У сибиряков полетело издали, и после двух подряд точных трехочковых Дмитрия Макеева к середине второй десятиминутки самарцы уступали уже "-10" — 32:42. Но сумели остановить свое падение. Евгений Фидий положил начало неплохому отрезку, который сам же и завершил одновременно с сиреной на большой перерыв — 42:46.

Впрочем, первая же минута третьего периода свела эту погоню на нет: хозяева снова оторвались на 10 очков. Евгений Фидий набрал 4 очка подряд, но на этот раз это не дало мгновенного эффекта: «Новосибирск» еще несколько минут охранял двузначную разницу. Пока сумасшедший отрезок не выдал Максим Числов: треха, быстрый отрыв, еще одна треха (на исходе владения едва ли не с центра площадки) и «2+1» — 11 очков за две с половиной минуты! И минимальное отставание за полторы минуты до завершения четверти — 62:63. А благодаря трехочковому Артема Яковенко перед заключительной десятиминуткой на табло было равенство: 65:65.

Яковенко данком вывел «Самару» вперед, Алексей Зозулин издали вернул команде преимущество, едва только сибиряки его перехватили, а Александр Савенков и те же Зозулин и Яковенко упрочили позиции гостей: 77:68 за 5:43 до финальной сирены. Две «патентованные» трехи Алексея Голяхова только подчеркнули очевидное: самарцы на всех парах неслись к финалу — 85:72 за две минуты до сирены.

95:79 — «Самара» оформляет первый в истории выход в финал Суперлиги и ждет, когда «Спартак-Приморье» и «Темп-СУМЗ-УГМК» выявят сильнейшего во второй паре, сообщает официальный сайт клуба.