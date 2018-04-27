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«Политех-СамГТУ» проиграл домашний матч серии за «бронзу»
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«Политех-СамГТУ» проиграл домашний матч серии за «бронзу» 

Волга Ньюс 1 час назад
По ходу игры гости, имеющие в составе более опытных баскетболисток, все время вели в счете. Игроки самарской команды в концовке второй четверти догнали соперниц — 35:35. Но тут же проиграли отрезок (1:6), а затем и первую половину матча — 38:43. После большого перерыва ближе, чем на 8-10 очков, игроки «Ники» самарчанок не подпускали, полностью контролирую ситуацию на площадке. Главный тренер «Политеха» Андрей Рузанов был так расстроен поражения в последнем домашнем матче чемпионата, что не остался на послематчевый комментарий.
Самой результативной в составе самарской команды стала Юлия Полуянова — 21 очко, 8 подборов за 33 минуты игры. А в составе гостей сразу четыре баскетболистки набрали 10 и более очков: Марина Шевелева (20 очков, 10 подборов), Екатерина Макщенкова (18 очков), Яна Котова (15 очков, 6 подборов), Ксения Андреева (10 очков).
Второй матч в этой серии до двух побед пройдет в Сыктывкаре 29 апреля, третий, если понадобиться, там же — 30 апреля, передает корреспондент Волга Ньюс.
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