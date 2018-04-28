Тренер ЦСКА Итудис гордится выходом команды в «Финал четырех»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу над «Химками» и выходом команды в «Финал четырех» турнира. Об этом он заявил журналистам. Слова специалиста приводит ТАСС

"Я горжусь командой и игроками, мы снова вышли в «Финал четырех». Мы хорошо начали игру, вторая половина была за «Химками», но мы смогли попасть несколько важных бросков в концовке и довести матч до победы", — сказал тренер.

Итудис также поздравил игроков «Химок» с отличной игрой.

"Хочу поздравить соперника, серия получилась отличной. То, как они поддерживали Алексея Шведа , главного игрока команды, просто поразительно", — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Химки» намерены подать протест на результат матча с ЦСКА.