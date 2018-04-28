Курская «Инвента», победив «Казаночку» в третьем матче серии, заняла в чемпионате России седьмое место

В пятницу баскетболистки курской «Инвенты» сыграли в Казани третий решающий матч серии за 7-8-е места чемпионата России в женской Премьер-лиге против местной «Казаночки» и, выиграв его — 81:76, заняли в своём дебютном сезоне среди команд элиты седьмое место

Весомую заявку на победу в матче подопечные Элен Шакировой сделали уже в первой четверти, выиграв её — 10:25. К большому перерыву курянки увеличили разрыв до 18 очков — 26:44, а к исходу получаса игры — до 22 — 42:64. В середине заключительной четверти счёт был 47:70, но затем стал стремительно сокращаться. Но хотя хозяйки паркета и выиграли эту десятиминутку с двукратным перевесом — 34:17, догнать курянок они всё же не смогли. 76:81 — с таким счётом победила «Инвента» и выиграла серию — 2:1, заняв в чемпионате итоговое седьмое место.

Олег Столбецов