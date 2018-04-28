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Виталий Носов: действия арбитров в концовке отобрали у «Химок» пятый матч серии
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Виталий Носов: действия арбитров в концовке отобрали у «Химок» пятый матч серии 

Чемпионат.com 1 час назад
Заслуженный мастер спорта, бывший игрок сборной России, «Химок» и ЦСКА Виталий Носов поделился впечатлениями от четвёртого матча четвертьфинальной серии Евролиги, в котором подмосковная команда уступила и покинула турнир.
«Четвёртый матч серии получился фантастическим — Швед играл просто невероятно, ЦСКА показывал качественный баскетбол, судьи отработали прекрасно 39 минут и 55 секунд. Но их несогласованные действия в последние пять секунд основного времени украли этой серии пятый матч. Не могу обвинять их в ангажированности, тут дело именно в несогласованных решениях. Когда забил Хиггинс, «Химки» должны были делать замену. Но главный судья запустил счётчик времени, не дожидаясь этого. Как только счётчик был запущен, Пукл мог реагировать на столик, а мог и не реагировать, это зависело от его решения. Но он отреагировал и остановил матч. За непроведённую замену не было бы никаких санкций, а так «Химки» написали жалобу.
Так или иначе, а арбитры, которые оказались не готовы к такой нервной концовке, здесь единственные, кто виноват. Их действия в концовке матча отобрали у нас пятый матч», — передаёт слова Носова корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.
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