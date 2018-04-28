«Енисей» на выезде проиграл «Химкам»

«Енисей» проиграл «Химкам» в матче 35-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Химках на стадионе «Новые Химки» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«Енисей» (74 очка) занимает второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, «Химки» (43) — 11-е.