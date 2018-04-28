«Енисей» на выезде проиграл «Химкам» 

«Енисей» проиграл «Химкам» в матче 35-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Химках на стадионе «Новые Химки» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
На 26-й минуте Денис Талалай вывел «Химки» вперёд, а на 35-й минуте игрок гостей Валерий Кичин забил в собственные ворота. В середине второго тайма Марко Обрадович отыграл один мяч, но уйти от поражения «Енисей» не сумел.
«Енисей» (74 очка) занимает второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, «Химки» (43) — 11-е.