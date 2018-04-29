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«Голден Стэйт» разгромил «Нью-Орлеан»
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«Голден Стэйт» разгромил «Нью-Орлеан» 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
«Голден Стэйт» нанес поражение «Нью-Орлеану» в первом матче серии второго раунда плей-офф НБА — 123:101 (35:34, 41:21, 27:19, 20:27).
Наибольший вклад в успех «Уорриорз» внес Клэй Томпсон, набравший 27 очков. Кевин Дюрант оформил дабл-дабл из 26 очков и 11 подборов, Дрэймонд Грин собрал 16 очков, 16 подборов и 11 передач.
У «Пеликанс» лучшими были Энтони Дэвис (21 + 10 подборов), Итуан Мур (15) и Джордан Кроуфорд (14).
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