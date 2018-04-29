Евролига оштрафовала БК «Химки» и форварда Робинсона за инцидент в матче с ЦСКА

ТАСС , 29 апреля. Дисциплинарный комитет баскетбольной Евролиги оштрафовал подмосковный клуб «Химки» за поведение болельщиков и американского форварда команды Томаса Робинсона за нецензурные высказывания в адрес арбитра в четвертом матче четвертьфинальной серии турнира с московским ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

ЦСКА победил «Химки» в четвертом матче со счетом 89:88 и вышел в «Финал четырех» Евролиги. За пять секунд до конца встречи «Химки» в результате атаки набрали два очка, однако арбитры матча после обсуждения с судейским столиком приняли решение переиграть момент, так как ранее главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас потребовал провести замену, которая должна была произойти после остановки в игре.

После этого эпизода болельщики начали бросать бутылки на площадку, а Робинсон оскорбил арбитра. «Химки» подали официальную жалобу в Евролигу с требованием объяснить эпизод.

"Мы получили письмо из Евролиги с санкциями и, разумеется, берем на себя полную ответственность и оплатим штрафы, — сказал генеральный директор «Химок» Павел Астахов . — Но в то же время мы до сих пор не получили никакого ответа из Евролиги по поводу нашей жалобы. Мы понимаем, что результат матча никто пересматривать не будет. Но игрокам, тренерам, руководству клуба и, главное, болельщиками и всем любителям баскетбола хотелось бы знать мнение Евролиги о последнем эпизоде".

"Финал четырех" турнира пройдет с 18 по 20 мая в Белграде.