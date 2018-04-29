Ещё
Баскетболист «Химок» Робинсон оштрафован за оскорбление арбитра
Далее:
Читайте также:
Ещё

Баскетболист «Химок» Робинсон оштрафован за оскорбление арбитра 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Официальный сайт БК «Химок»
Форвард БК «Химки» Томас Робинсон оштрафован за инцидент после четвертого матча серии с ЦСКА. Об этом сообщает ТАСС.
Момент возник за пять секунд до конца встречи, когда «Химки» набрали два очка, но арбитры приняли решение переиграть эпизод. В результате с трибун полетели бутылки, а Робинсон позволил себе нецензурные выражения в адрес главного судьи матча.
"Мы получили письмо из Евролиги с санкциями и, разумеется, берем на себя полную ответственность и оплатим штрафы", — заявил генеральный директор «Химок» Павел Астахов.
Также он заявил, что не получали от Евролиги ответа на официальную жалобу клуба с требованием объяснить момент.
"В то же время мы до сих пор не получили никакого ответа по поводу нашей жалобы. Мы понимаем, что результат матча никто пересматривать не будет. Но игрокам, тренерам, руководству клуба и, главное, болельщиками и всем любителям баскетбола хотелось бы знать мнение Евролиги о последнем эпизоде", — заключил Астахов.
Напомним, что ЦСКА одержал победу над в серии с «Химками» и вышел в «Финал четырех».
Газета.Ru: последние новости
В ЦСКА рассказали о сроках восстановления травмированных де Коло и Хайнса Президент Единой лиги ВТБ: серия "Химки" - ЦСКА самая интересная в Евролиге Игрок "Оклахомы" Уэстбрук оштрафован на $10 тысяч
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборная России впервые выиграла без Знарка6
Мустафина развелась с бобслеистом Зайцевым14
Умерла 15-летняя российская сноубордистка59
Российского пилота «Формулы 1» упрекнули в глупости
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»297
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение