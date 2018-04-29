Баскетболист «Химок» Робинсон оштрафован за оскорбление арбитра

Форвард БК «Химки» Томас Робинсон оштрафован за инцидент после четвертого матча серии с ЦСКА. Об этом сообщает ТАСС.

Момент возник за пять секунд до конца встречи, когда «Химки» набрали два очка, но арбитры приняли решение переиграть эпизод. В результате с трибун полетели бутылки, а Робинсон позволил себе нецензурные выражения в адрес главного судьи матча.

"Мы получили письмо из Евролиги с санкциями и, разумеется, берем на себя полную ответственность и оплатим штрафы", — заявил генеральный директор «Химок» Павел Астахов

Также он заявил, что не получали от Евролиги ответа на официальную жалобу клуба с требованием объяснить момент.

"В то же время мы до сих пор не получили никакого ответа по поводу нашей жалобы. Мы понимаем, что результат матча никто пересматривать не будет. Но игрокам, тренерам, руководству клуба и, главное, болельщиками и всем любителям баскетбола хотелось бы знать мнение Евролиги о последнем эпизоде", — заключил Астахов.

Напомним, что ЦСКА одержал победу над в серии с «Химками» и вышел в «Финал четырех».