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«Парма» на своей площадке в овертайме уступила саратовскому «Автодору»
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«Парма» на своей площадке в овертайме уступила саратовскому «Автодору» 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Гости были сильнее — 96:94 ОТ (30:29, 20:18, 15:22, 21:17, 10:8).
Причём за минуту до конца четвёртой четверти хозяева вели в счёте с разницей в три очка, но легионеру саратовцев Коти Кларку удался точный бросок из-за дуги. И хотя последняя атака была за «Пармой», поразить кольцо в ней пермским баскетболистам не удалось. Так игра перешла в овертайм, где хозяева тоже вели в счёте до последнего, но Майк Даунс из «Автодора» после перехвата вместе с сиреной забросил победный двухочковый.
Отметим, что лидер пермяков Коди Миллер-Макинтайер совершил второй трипл-дабл (16 очков, 10 подборов и 16 передач) в сезоне. Подобного в истории Единой лиги ВТБ ещё не было. Самыми результативными у хозяев стали два других легионера — Яник Морейра (18 очко, 10 подборов) и Тре Маклин (18 очков, 5 подборов). В составе гостей зажигали Коти Кларк (36 очков, 17 подборов), Майка Даунс (12 очков) и Брэнден Фрэйзер (11 очков).
Потерпев четвёртое подряд поражение, «Парма» серьёзно осложнила себе борьбу за попадание в плей-офф Единой лиги ВТБ. Теперь её ждут два домашних поединка с лидерами сезона — казанским «УНИКСом» (4 мая) и столичным ЦСКА (8 мая).
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