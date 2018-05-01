Фотообзор недели в Единой лиге ВТБ

Десятка фотографий прошедшей игровой недели в Единой лиге ВТБ.

Игровая неделя стартовала матчем между «Енисеем» и «Зенитом» . Красноярцы, у которых наконец появилась слабая надежда на продолжение борьбы после регулярного чемпионата, крупно уступили питерцам и теперь уже точно простились с шансами на плей-офф. Кайл Курич Сергей Карасёв на двоих набрали 66 очков.

«Локо» на выезде встречался с ВЭФом, и примерно с таким выражение лица Джо Рэгланд наблюдал на камбэком латышей в концовке матча. Но краснодарцы всё же смогли увезти поведу, Алекс Перез, неделю назад затащивший «Автодор» в овертайм, не смог попасть баззер-бизер.

«Енисей», простившийся с шансами на плей-офф, попортил жизнь минским «Цмокам». В Красноярске команда из Белоруссии уступила и теперь отстала в гонке за место в восьмёрке сильнейших. Мартиньш Мейерс сделал для этого всё — 21 очко и 12 подборов на счету латвийского центрового.

Самая интересная игра прошедшей недели прошла в Перми. Местная «Парма» принимала «Автодор», Коди Миллер-Макинтайр сделал трипл-дабл. Если вы помните наш текст, Коди уже был замечен за таким занятием, и второй трипл-дабл за месяц сделал его уникальным игроком для турнира — теперь он единственный, кому удавалось сделать два трипл-дабла. Тем более, в одном сезоне. Тем более, в одном месяце.

Но соль этой истории в том, что трипл-дабла Коди хозяевам не хватило. «Парма» проиграла, а форвард саратовцев Коти Кларк отметился 36 очками и 17 подборами. В предыдущем матче он же сделал трипл-дабл против ВЭФа и заслуженно стал MVP апреля в Единой лиге ВТБ.

А героем матча стали даже не Миллер-Макинтайр и не Кларк. Майка Даунс положил победный баззер и принёс команде Евгения Пашутина победу. В общем, это был легендарный матч.

Триллер случился и в Казани. Там УНИКС спокойно вёл матч против «Нижнего Новгорода» к победе, но забыл о том, что у нижегородцев есть Стеван Еловац, который умеет наказывать за ошибки. Посмотрите на лицо Евгения Колесникова , он защищается как может, но…

Шикарный матч провёл и Максим Григорьев — 17 очков. Больше в этом сезоне Григорьев не набирал. Колесников правда старался.

Стефан Ласме — главный творец этого успеха. На счету габонца 27 очков, 28 баллов эффективности, 13 собранных на себе фолов, 8 водборов и 3 блокшота. Ого!

В последнем матче недели встречались ВЭФ и «Астана» — команды, которые отчаянно борются за попадание в плей-офф. Удачливее в этот раз оказались игроки ВЭФа, которые одолели соперников и поднялись на восьмую строчку в турнирной таблице. Кен Браун сделал «19+10».

Но вся борьба в гонке за плей-офф ещё впереди!