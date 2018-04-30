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Карпенко: «Астана» проиграла одну из важнейших игр сезон
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Карпенко: «Астана» проиграла одну из важнейших игр сезон 

Чемпионат.com 1 час назад
Главный тренер «Астаны» Михаил Карпенко поделился впечатлениями от поражения команды от ВЭФа (77:89) в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, отметив, что неудача постигла коллектив в наиболее важном поединке сезона.
«Сегодня мы проиграли одну из важнейших игр сезона. В первой половине у нас были проблемы в защите. Во второй мы собрались и дали бой нашему сопернику, но отыграть такое отставание на площадке ВЭФа крайне сложно. Поздравляю ВЭФ с победой. У нас осталась одна игра в Лиге ВТБ, дома против Автодора, и мы постараемся порадовать наших болельщиков победой. Пока у нас есть теоретические шансы попасть в плей-офф, мы будем делать все возможное», — приводит слова специалиста официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Добавим, что перед матчем ВЭФ — «Астана» команды шли с равным показателем побед и поражений, ведя борьбу за место в топ-8.
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