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ВЭФ прервал серию из трех поражений, обыграв «Астану» в Единой лиге ВТБ
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ВЭФ прервал серию из трех поражений, обыграв «Астану» в Единой лиге ВТБ 

Советский спорт 1 час назад
Самым результативным игроком встречи стал форвард гостевой команды Джастин Картер, в его активе 20 очков, шесть подборов и семь передач.
В составе хозяев паркета больше всех на свой счет записал Кен Браун — 19 очков, один подбор и десять передач.
ВЭФ прервал серию из трех поражений и с девятью победами в 23 играх занимает восьмое место в турнирной таблице, а «Астана» расположилась на 11-й строчке, потерпев 16-е поражение в сезоне.
В следующем туре латвийская команда 5 мая на выезде сыграет с «Цмоки-Минском», а казахи 12 мая примут «Автодор».
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