ВЭФ прервал серию из трех поражений, обыграв «Астану» в Единой лиге ВТБ

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостевой команды Джастин Картер , в его активе 20 очков, шесть подборов и семь передач.

В составе хозяев паркета больше всех на свой счет записал Кен Браун — 19 очков, один подбор и десять передач.

ВЭФ прервал серию из трех поражений и с девятью победами в 23 играх занимает восьмое место в турнирной таблице, а «Астана» расположилась на 11-й строчке, потерпев 16-е поражение в сезоне.