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Шведский защитник Матушкин перешел в «Магнитку»
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Шведский защитник Матушкин перешел в «Магнитку» 

Советский спорт 24 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Защитник Максим Матушкин подписал контракт с магнитогорским «Металлургом», сообщает KHL Media Team. Контракт 28-летнего шведского игрока рассчитан на один год.
Матушкин родился в Минске, но имеет шведское гражданство. В Швеции долгое время выступал отец игрока — известный в прошлом защитник сборной Белоруссии Игорь Матушкин, который начинал свою карьеру в Челябинске.
С февраля 2017 года Матушкин-младший играл в Финляндии за «Эссят». В минувшем сезоне он стал самым результативным защитник SM-Liiga, набрав 39 (13+26) очков в 60 матчах. В плей-офф на его счету гол и две результативные передачи в семи играх.
В сильнейшей лиге Швеции Матушкин играл в «Карлскроне», после чего перешел в словацкую «Бансу-Быстрицу».
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