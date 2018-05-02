«Кливленд» вырвал победу у «Торонто» в полуфинальной серии НБА

«Кливленд Кавальерс» на выезде победил «Торонто Рэпторс» в первом матче полуфинальной серии Восточной конференции НБА со счетом 113:112 ОТ. Об этом сообщает «Советский спорт».

Самым результативным игроком матча был признан нападающий гостей Леброн Джеймс , оформивший трипл-дабл из 26 очков, 13 передач и 11 подборов. Джей Ар Смита сумел набрать 20 очков.

Супер дабл-дабл на счету центрового хозяев Йонаса Валанчюнаса , в его активе 21 очко и 21 подбор.

Кайл Лоури оформил дабл-дабл из 18 очков и 10 передач.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Кливленда».

НБА — плей-офф. 1/2 финала — Восток. 1-й матч Торонто Рэпторс (Торонто) — Кливленд Кавальерс (Кливленд) — 112:113 ОТ (33:19, 27:38, 27:25, 18:23, 7:8)