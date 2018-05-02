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«Венеция» выиграла Кубок Европы
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«Венеция» выиграла Кубок Европы 

Чемпионат.com 1 час назад
«Венеция» обыграла «Авеллино» в ответном матче финала Кубка Европы и одержала победу в турнире. Первый матч завершился со счётом 77:69 в пользу «Венеции».
Во втором матче залог успеха «Венеция» создала уже во второй четверти, имея к большому перерыву преимущество в 9 очков. Несмотря на поражение в третьей четверти с разницей «-7», «Венеции» удалось свести вничью заключительный игровой отрезок и отпраздновать победу. Итоговый счёт встречи — 81:79 (15:13, 26:19, 22:29, 18:18).
Самыми результативными игроками в составе «Венеции» стали Хрвое Перич и Кит Хэйнс, набравшие по 16 очков. В составе гостей отличился Кирилл Фесенко, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 15 подборов.
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