«Венеция» выиграла Кубок Европы

«Венеция» обыграла «Авеллино» в ответном матче финала Кубка Европы и одержала победу в турнире. Первый матч завершился со счётом 77:69 в пользу «Венеции».

Во втором матче залог успеха «Венеция» создала уже во второй четверти, имея к большому перерыву преимущество в 9 очков. Несмотря на поражение в третьей четверти с разницей «-7», «Венеции» удалось свести вничью заключительный игровой отрезок и отпраздновать победу. Итоговый счёт встречи — 81:79 (15:13, 26:19, 22:29, 18:18).