«Юта» обыграла «Хьюстон» в матче НБА и сравняла счет в серии

«Хьюстон Рокетс» на домашнем паркете потерпел поражение от «Юты Джаз» во втором матче полуфинальной серии Западной конференции между со счетом 108:116. Об этом сообщает ТАСС.

Самым результативным игроком матча стал Джеймс Харден , набравший 32 очка, а также сделавший 11 передач и семь подборов.

Клинт Капела оформил дабл-дабл из 21 очка и 11 подборов.

У «Юты» лучшим стал Джо Инглс , который набрал 27 очков. Руди Гобер (15 очков и 14 подборов) и Донован Митчелл (17 очков и 11 передач) оформили по дабл-даблу.

Счет в серии стал 1-1.

НБА — плей-офф. 1/2 финала — Запад. 2-й матч Хьюстон Рокетс (Хьюстон) — Юта Джаз (Солт-Лейк-Сити) — 108:116 (28:36, 27:28, 30:22, 23:30)