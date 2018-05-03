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«Юта» обыграла «Хьюстон» в матче НБА и сравняла счет в серии
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«Юта» обыграла «Хьюстон» в матче НБА и сравняла счет в серии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
«Хьюстон Рокетс» на домашнем паркете потерпел поражение от «Юты Джаз» во втором матче полуфинальной серии Западной конференции между со счетом 108:116. Об этом сообщает ТАСС.
Самым результативным игроком матча стал Джеймс Харден, набравший 32 очка, а также сделавший 11 передач и семь подборов.
Клинт Капела оформил дабл-дабл из 21 очка и 11 подборов.
У «Юты» лучшим стал Джо Инглс, который набрал 27 очков. Руди Гобер (15 очков и 14 подборов) и Донован Митчелл (17 очков и 11 передач) оформили по дабл-даблу.
Счет в серии стал 1-1.
НБА — плей-офф. 1/2 финала — Запад. 2-й матч Хьюстон Рокетс (Хьюстон) — Юта Джаз (Солт-Лейк-Сити) — 108:116 (28:36, 27:28, 30:22, 23:30)
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