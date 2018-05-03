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Елена Беглова продлила контракт с УГМК еще на сезон
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Елена Беглова продлила контракт с УГМК еще на сезон 

Р-Спорт 28 минут назад
Разыгрывающая сборной России по баскетболу Елена Беглова заявила РИА Новости, что продлила контракт с УГМК и в следующем сезоне продолжит выступать за клуб из Екатеринбурга.
Беглова перешла в УГМК из оренбургской «Надежды» в июне 2017 года.
"На следующий сезон я остаюсь в УГМК. Обе стороны были согласны, поэтому мой контракт автоматически продлился", — сказала Беглова по телефону.
В минувшем сезоне Беглова провела за УГМК 29 матчей в чемпионате России, набирая в среднем по 8,0 очка за игру. В Евролиге баскетболистка участвовала в 18 матчах и приносила команде в среднем по 3,8 очка за игру. 30-летняя баскетболистка стала в составе УГМК чемпионкой России и Евролиги.
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