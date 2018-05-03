ЦСКА вернул защитников Воробьева, Чмыхова и Ермакова

Сибирский и сочинские команды получили за хоккеистов денежные компенсации.

23-летний Воробьев в сезоне 2017/18 провел 43 матча в которых отметился четрьмя результативными передачами при показателе полезности «-10».

20-летний Чмыхов перешел в ХК «Сочи» из ЦСКА в сентябре 2017 года. В сезоне 2017/18 провел 41 игру, в которой не набрал очков при показателе полезности «-1». В августе 2017 года в составе «Красной Армии» Артем стал обладателем Кубка мира среди молодежных клубных команд.

24-летний Ермаков в минувшем сезоне выступал за «Торпедо» и «Сибирь». В составе этих клубов он набрал 16 (7+9) очков в 38 встречах при показателе полезности «+5».