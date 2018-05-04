Физдейл в «Никс». Что это значит?

Есть ли шансы у нового тренера «Нью-Йорка» снова заставить всех уважать клуб.

Перевод статьи ESPN. Оригинал можно почитать здесь. В последние 20 лет «Нью-Йорк Никс» ассоциируются не иначе как с застоем, разрухой и огромным количеством поражений. Президент команды Стив Миллс и генеральный менеджер Скотт Перри хотят всё изменить. Приглашение Дэвида Физдейла на пост главного тренера видится первым шагом этого процесса. В клубе говорят, что нашли правильного человека. Если Физдейл на самом деле правильный человек, то он должен добавить команде стабильности, с которой у франшизы были серьёзные проблемы в последнее время. «Никс» с сезона-2001/02 сменили 11 тренеров, выиграли всего одну серию плей-офф и бесчисленное число раз огорчали болельщиков, которые остаются преданы клубу. Поэтому фанатам можно простить некоторые их издевательские замечания относительно успеха «Никс».

При Физдейле «Нью-Йорк» должен будет соорудить молодую и голодную команду вокруг ныне травмированного Кристапса Порзингиса. Миллс знает, что это займёт время:

«Это и было нашей бедой, мы всегда хотели решить проблему здесь и сейчас, в сжатые сроки», — говорит он.

Это всё выглядит логично. Но все понимают, что дорога к «нормальности» будет долгой и полной препятствий. Вот список вещей, которые придётся решить прежде чем «Никс» выйдут из затянувшегося пике. Помириться с Порзингисом. Чуть больше года назад Кристапс Порзингис отказался от встречи с Миллсом и Филом Джексоном , который тогда был президентом клуба. Латвийскому центровому не нравилось, что делает менеджмент команды, и с тех пор отношения с боссами не сильно наладились.

Но Физдейл планирует все изменить. Если сообщение Эдриена Войнаровски — правда, то новый тренер «Никс» для встречи с Порзингисом полетит в Латвию. Это очень своевременный и сильный жест со стороны Физдейла. Порзингис, который восстанавливается от разрыва ахилла, в теории может подписать новый пятилетний контракт на $157 млн Пока непонятно, внесла ли травма коррективы в желание «Никс» предложить Кристапсу максимальное продление, но очевидно, но отношения игрока и франшизы явно натянутые. Возможно, Физдейл сможет исправить ситуацию.

Правильно использовать драфт-пики. Если «Никс» хотят строить команду вокруг Порзингиса, нужно воспользоваться своими драфт-пиками в июне. У «Нью-Йорка» наконец остались все его пики в первом раунде, первый точно будет в десятке. К тому же, у команды будет право выбора в начале второго раунда. Поэтому правильный выбор игроков и их развитие будет определяющим фактором в развитии команды. «Никс» нормально себя чувствуют в отношении программы развития игроков, которой руководит Крейг Робинсон. Есть надежда, что приход Физдейла и его штаба усилит программу, ведь во время работы ассистентом главного тренера в «Майами Хит» он заработал себе репутацию специалиста, который умеет находить подход к игрокам и обучать их. Основным фронтом работы может стать защитник Франк Нтиликина , выбранный под седьмым номером прошлого драфта. Стать приятным местом для свободных агентов. Пока «Нью-Йорк» был слишком увлечён написанием сценария собственной драмы, свободные агенты перестали хотеть играть за клуб. То Чарльз Окли поссорится с охранником, и Джеймсу Долану придётся взять всю вину на себя, то Фил Джексон посоветует Кармело Энтони покинуть клуб. У серьёзных свободных агентов всегда была причина держаться подальше от «Никс». При этом игроки всегда хотели выступать в Нью-Йорке, но им просто не хотелось быть в центре постоянных скандалов. Очевидно, что новому коучу придётся это исправить.

У Перри есть серьёзные связи, Физдейл тоже популярен среди игроков, включая Леброна Джеймса и Дуэйна Уэйда. И, хотя идея пригласить Джеймса нереальна, эти связи могли бы помочь при подписании свободных агентов

Самый большой вопрос состоит в том, сколько денег нужно потратить «Никс» в 2019 году. Вариантов много, но в случае отказа от прав на всех своих свободных агентов у клуба может остаться свободное место в платёжке по крайней мере на $30 млн следующим летом. Сумма может измениться, если «Никс» удастся подписать Порзингиса в ближайшую «межсезонку». Но, если руководство решит подождать и предложить Порзи переподписание в следующем году, это принесёт лишние $10 млн В любом случае, даже если они согласятся на сделку этим летом, у клуба всё ещё будет $20 млн Опять же, при отказе от прав на всех своих «фри-эджентов». Постараться избегать скандалов. Это кажется самой сложной задачей для Миллса и Перри. Были ли это склоки Фила Джексона и Кармело Энтони, драка Дерека Фишера Мэтта Барнса , дезертирство Деррика Роуза, «Никс» были в новостях с совершенно не теми заголовками, с которыми бы хотелось. И у Милла в этих скандалах всегда была какая-нибудь роль. Но теперь они с Перри хотят все поменять.