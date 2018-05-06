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«Бостон» в третий раз обыграл «Филадельфию» в серии 1/4 финала плей-офф НБА
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«Бостон» в третий раз обыграл «Филадельфию» в серии 1/4 финала плей-офф НБА 

ТАСС 24 минуты назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 6 мая. «Бостон» в гостях одержал победу над «Филадельфией» в овертайме со счетом 101:98 в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
В составе победителей 24 очка набрал Джейсон Тейтум, 18 — Терри Розье, 16 — Джейлен Браун. У хозяев самыми результативными стали Джоэл Эмбиид (22 очка и 19 подборов), Джей Джей Редик (18) и Бен Симмонс (16).
Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу «Бостона». Следующий матч пройдет в ночь на 8 мая на арене «Филадельфии».
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