«Бостон» упрочил лидерство в серии 1/4 финала плей-офф НБА с «Филадельфией»

ТАСС , 4 мая. «Бостон» на своей площадке со счетом 108:103 одержал победу над «Филадельфией» во втором матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

"Бостон" повел в серии — 2-0. Следующий матч пройдет 6 мая на арене «Филадельфии». В первом раунде плей-офф «Бостон» победил «Милуоки» (4-3 в серии), «Филадельфия» — «Майами» (4-1).