«Бостон» упрочил лидерство в серии 1/4 финала плей-офф НБА с «Филадельфией» 

ТАСС, 4 мая. «Бостон» на своей площадке со счетом 108:103 одержал победу над «Филадельфией» во втором матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
В составе победителей 21 очко набрал Джейсон Тейтум, 20 — Терри Розье, 19 — Маркус Смарт. У гостей самыми результативными стали Джей Джей Редик (23 очка), Роберт Ковингтон (22) и Джоэл Эмбиид (20 очков и 14 подборов).
"Бостон" повел в серии — 2-0. Следующий матч пройдет 6 мая на арене «Филадельфии». В первом раунде плей-офф «Бостон» победил «Милуоки» (4-3 в серии), «Филадельфия» — «Майами» (4-1).