Ещё
«Бостон» упрочил лидерство в серии 1/4 финала плей-офф НБА с «Филадельфией»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Бостон» упрочил лидерство в серии 1/4 финала плей-офф НБА с «Филадельфией» 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 4 мая. «Бостон» на своей площадке со счетом 108:103 одержал победу над «Филадельфией» во втором матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
В составе победителей 21 очко набрал Джейсон Тейтум, 20 — Терри Розье, 19 — Маркус Смарт. У гостей самыми результативными стали Джей Джей Редик (23 очка), Роберт Ковингтон (22) и Джоэл Эмбиид (20 очков и 14 подборов).
"Бостон" повел в серии — 2-0. Следующий матч пройдет 6 мая на арене «Филадельфии». В первом раунде плей-офф «Бостон» победил «Милуоки» (4-3 в серии), «Филадельфия» — «Майами» (4-1).
ТАСС: последние новости
"Юта" вышла вперед в серии плей-офф НБА с "Оклахомой" "Голден Стэйт" повел в серии второго раунда плей-офф НБА с "Нью-Орлеаном" Евролига оштрафовала БК "Химки" и форварда Робинсона за инцидент в матче с ЦСКА
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тарасов избил фаната «Спартака»13
Определились финалисты Лиги Европы
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Кожевников нашел виноватых в «неудаче» сборной РФ
Тренер ПСЖ нажаловался на Неймара
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
04:21
Путин заявил о завершении подготовки к ЧМ-2018
Футбол Прочее
01:33
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна
Летние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение