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ЦСКА победил «Зенит»
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ЦСКА продлил победную серию в баскетбольной Лиге ВТБ до 11 матчей, обыграв «Зенит» 

RT на русском 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ московский ЦСКА на своей площадке обыграл «Зенит» из Санкт-Петербурга со счётом 100:84.
Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал испанский защитник Серхио Родригес, набравший 19 очков. У проигравших 13 баллами отметился американский форвард Кайл Курич.
В других матчах игрового дня краснодарский «Локомотив-Кубань» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 106:57, саратовский «Автодор» оказался сильнее подмосковных «Химок» — 104:92, а белорусские «Цмоки-Минск» обыграли латвийский ВЭФ — 84:77.
Продлив свою победную серию до 11 матчей, ЦСКА с балансом 21-2 возглавляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Лиги ВТБ. Впрочем, казанский УНИКС команда Димитриса Итудиса опережает только по дополнительным показателям.
Ранее сообщалось, что Евролига вынесла вердикт по спорному эпизоду в концовке матча плей-офф турнира между ЦСКА и «Химками».
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