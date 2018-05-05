ЦСКА победил «Зенит»

ЦСКА продлил победную серию в баскетбольной Лиге ВТБ до 11 матчей, обыграв «Зенит»

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ московский ЦСКА на своей площадке обыграл «Зенит» из Санкт-Петербурга со счётом 100:84.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал испанский защитник Серхио Родригес , набравший 19 очков. У проигравших 13 баллами отметился американский форвард Кайл Курич

В других матчах игрового дня краснодарский «Локомотив-Кубань» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 106:57, саратовский «Автодор» оказался сильнее подмосковных «Химок» — 104:92, а белорусские «Цмоки-Минск» обыграли латвийский ВЭФ — 84:77.

Продлив свою победную серию до 11 матчей, ЦСКА с балансом 21-2 возглавляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Лиги ВТБ. Впрочем, казанский УНИКС команда Димитриса Итудиса опережает только по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что Евролига вынесла вердикт по спорному эпизоду в концовке матча плей-офф турнира между ЦСКА и «Химками».