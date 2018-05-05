«Локомотив-Кубань» разгромил «Енисей», Мачюлис набрал 22 очка 

«Локомотив-Кубань» переиграл «Енисей» на домашней площадке в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Хозяева крупно выиграли три из четырёх четвертей поединка, одержав заслуженную победу. Итоговый счёт матча — 106:57 (25:10, 20:21, 29:11, 32:15) в пользу «Локомотива-Кубань».
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Йонас Мачюлис, остановившийся в одном шаге от дабл-дабла, набрав 22 очка и совершив 9 подборов. В составе гостей отличился Сулейман Браймо, набравший 12 очков и совершивший 6 подборов.