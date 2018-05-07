«Хьюстон» победил «Юту» и увеличил преимущество в серии плей-офф НБА

«Хьюстон Рокетс» на выезде одержал победу над «Юта Джаз» в четвёртом матче четвертьфинальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА)

Встреча завершилась со счётом 100:87.

У «Юты» больше всех баллов набралии Донован Митчелл (25 очков, 9 подборов) и Руди Гобер (11 очков, 10 подборов).

Счёт в серии до четырёх побед стал 3-1 в пользу «Хьюстона». Пятый матч пройдёт на площадке «Хьюстона» 8 мая.

Ранее «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Нью-Орлеан Пеликанс» в четвёртом матче четвертьфинальной серии НБА.