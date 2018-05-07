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«Хьюстон» победил «Юту»
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«Хьюстон» победил «Юту» и увеличил преимущество в серии плей-офф НБА 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
«Хьюстон Рокетс» на выезде одержал победу над «Юта Джаз» в четвёртом матче четвертьфинальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА)
Встреча завершилась со счётом 100:87.
В составе «Хьюстона» отметились Джеймс Харден (24 очка), Крис Пол (27 очков, 12 подборов) и Клинт Капела (12 очков, 15 подборов).
У «Юты» больше всех баллов набралии Донован Митчелл (25 очков, 9 подборов) и Руди Гобер (11 очков, 10 подборов).
Счёт в серии до четырёх побед стал 3-1 в пользу «Хьюстона». Пятый матч пройдёт на площадке «Хьюстона» 8 мая.
Ранее «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Нью-Орлеан Пеликанс» в четвёртом матче четвертьфинальной серии НБА.
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